Правительство намерено поддержать экспортёров российского оружия

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Ситуация с распространением коронавируса не повлияла на подготовку к проведению лётных испытаний новой тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, все работы ведутся согласно плану. На предприятиях, участвующих в создании комплекса, производственные процессы не останавливались. Там приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры, включая тестирование сотрудников, — отметил он. Борисов...