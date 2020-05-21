Оружие

Правительство намерено поддержать экспортёров российского оружия

10:27, 21 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ряду экспортёров российской военной продукции предоставят дополнительную господдержку, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

В качестве точечных мер планируем оказывать дополнительную господдержку, — отметил он.

По его словам, таким образом правительство хочет помочь организациям, которые пострадали из-за пандемии коронавируса, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Борисов заявил, что ситуация с распространением коронавируса не повлияла на подготовку к проведению лётных испытаний новой тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

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