Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО

Погранслужба Украины откажется от автоматов Калашникова в рамках вывода из эксплуатации ВСУ советского вооружения и техники. Вместо них пограничники получат используемую в войсках НАТО винтовку UAR-15.
Первым новое стрелковое оружие получил десятый отдельный отряд погранслужбы,
Винтовка UAR-15 имеет модульную конструкцию. Она оснащена планкой Пикатини, позволяющей устанавливать на оружие различное современное оборудование. Некоторые детали винтовки производятся на Украине.
Ранее NEWS.ru писал, что США передали Украине военный груз на $60 млн, включая рации, боеприпасы, боезаряды к ракетным комплексам. По мнению постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, он может быть направлен в Донбасс для проведения военных операций. По его словам, при осуществлении предыдущей поставки это не скрывалось.
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