Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО

https://static.news.ru/photo/de2dcf22-d4c8-11ea-8a0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Погранслужба Украины откажется от автоматов Калашникова в рамках вывода из эксплуатации ВСУ советского вооружения и техники. Вместо них пограничники получат используемую в войсках НАТО винтовку UAR-15.

Первым новое стрелковое оружие получил десятый отдельный отряд погранслужбы, сообщает «Глас.ру». Минобороны страны планирует в дальнейшем вооружить этими винтовками все подразделения ВСУ.

Винтовка UAR-15 имеет модульную конструкцию. Она оснащена планкой Пикатини, позволяющей устанавливать на оружие различное современное оборудование. Некоторые детали винтовки производятся на Украине.

Ранее NEWS.ru писал, что США передали Украине военный груз на $60 млн, включая рации, боеприпасы, боезаряды к ракетным комплексам. По мнению постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, он может быть направлен в Донбасс для проведения военных операций. По его словам, при осуществлении предыдущей поставки это не скрывалось.