Подполковник объяснил, зачем Ростех разрабатывает ПЗРК

Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), которые разрабатывает Ростех для пехоты, могут быть нужны, чтобы атаковать дешёвые беспилотники. Использовать для этого традиционные ЗРК нецелесообразно, рассказал изданию «ПолитЭксперт» подполковник запаса, военный эксперт Владимир Язиков.
По его словам, кроме России, в первую очередь беспилотники производят Израиль, Турция, Китай и США.
Как в 1960-е годы Lockheed U-2, американский шпион-разведчик, летел над Советским Союзом. Были уверены, что наша ракета С-75 по нему не достанет, но она смогла его сбить. И сейчас я думаю, что есть необходимость сделать такие ПЗРК по беспилотникам, потому что американские беспилотники, в общем-то, обнаглели, — сказал Язиков.
Ранее разработку ПЗРК повышенной дальности анонсировал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Также в компании работают над увеличением вероятности поражения целей ПЗРК. Для этого увеличивается чувствительность головок самонаведения ракет, что позволит в результате уничтожать малоразмерные цели вроде барражирующих боеприпасов или БПЛА.