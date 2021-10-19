Подполковник объяснил, зачем Ростех разрабатывает ПЗРК

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МВД России приняло на вооружение компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Новое оружие со временем заменит морально устаревший пистолет Макарова (ПМ), созданный ещё в 1948 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК, — подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что ПЛК будет вытеснять советскую разработку из силовых структур постепенно. Разработали...