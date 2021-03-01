Подлодка США собиралась ударить по российским кораблям в Сирии

Американская подводная лодка USS John Warner типа «Вирджиния» у побережья Сирии намеревалась в 2018 году потопить военные корабли России.
Как
По мнению экспертов, в случае атаки Россия незамедлительно нанесла бы удар не только по группе НАТО во главе с кораблями ВМС США, но и по территории Америки.
В публикации также проводятся параллели между решениями прежнего президента США Дональда Трампа, отдавшего приказ о нанесении ударов в Сирии, и недавней аналогичной операцией по приказу нынешнего американского лидера Джо Байдена, последовавшей после терактов в Багдаде. Американцы на прошедшей неделе нанесли удар по району, который правительство Асада не контролирует уже несколько лет. В этом нападении ракеты «Томагавк» не использовались. А в 2018 году по приказу Трампа был нанесён удар по объектам, принадлежащим Дамаску, в котором участвовали около 50 «Томагавков».
Как писал NEWS.ru, жители США обсудили сообщения СМИ об ударе американской авиации по Сирии и реакции на него со стороны России. Мнения читателей разделились. Одни достаточно агрессивно прокомментировали позицию Москвы, другие отметили, что действия в САР могут привести к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой.
Авиаудар был нанесён 26 февраля по нескольким целям на сирийско-иракской границе. В Вашингтоне его назвали ответом на недавние нападения на войска США в Ираке. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва была предупреждена об операции всего за несколько минут до её начала и с точки зрения деконфликтинга это бесполезно.