Подлодка США собиралась ударить по российским кораблям в Сирии

https://static.news.ru/photo/8ddbca78-7b3b-11eb-aaa1-96000091f725_660.jpg USS John Warner Фото: navy.mil

Американская подводная лодка USS John Warner типа «Вирджиния» у побережья Сирии намеревалась в 2018 году потопить военные корабли России.

Как сообщает Fox News, американская субмарина подошла максимально близко к территориальным водам Сирии и ждала от руководства приказа о начале операции. Приказ был бы отдан, если бы Россия ответила на американский авиаудар по Сирии, но ответа не последовало и эскалации конфликта не произошло.

По мнению экспертов, в случае атаки Россия незамедлительно нанесла бы удар не только по группе НАТО во главе с кораблями ВМС США, но и по территории Америки.

В публикации также проводятся параллели между решениями прежнего президента США Дональда Трампа, отдавшего приказ о нанесении ударов в Сирии, и недавней аналогичной операцией по приказу нынешнего американского лидера Джо Байдена, последовавшей после терактов в Багдаде. Американцы на прошедшей неделе нанесли удар по району, который правительство Асада не контролирует уже несколько лет. В этом нападении ракеты «Томагавк» не использовались. А в 2018 году по приказу Трампа был нанесён удар по объектам, принадлежащим Дамаску, в котором участвовали около 50 «Томагавков».

Как писал NEWS.ru, жители США обсудили сообщения СМИ об ударе американской авиации по Сирии и реакции на него со стороны России. Мнения читателей разделились. Одни достаточно агрессивно прокомментировали позицию Москвы, другие отметили, что действия в САР могут привести к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой.

Авиаудар был нанесён 26 февраля по нескольким целям на сирийско-иракской границе. В Вашингтоне его назвали ответом на недавние нападения на войска США в Ираке. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва была предупреждена об операции всего за несколько минут до её начала и с точки зрения деконфликтинга это бесполезно.