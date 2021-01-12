По щучьему велению, флотскому хотению

К 2023 году российский Военно-морской флот (ВМФ) полностью восстановит группировку многоцелевых ударных субмарин проекта 971 типа «Щука». Очередной корабль этой серии, носящий имя «Тигр», встал на ремонт с модернизацией на завод «Нерпа» под Мурманском. После его завершения лодка сможет применять не только торпедное вооружение, но и крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Это сделает из самых скрытных отечественных субмарин не просто «убийц» надводных и подводных кораблей, но и средство нанесения массированных ракетных ударов по объектам противника в глубине его национальной территории.

Лодки проекта 971 служат уже почти 40 лет. Головной корабль сошёл со стапелей в 1986 году. При этом, по оценкам западных военных, они всё ещё остаются очень грозными противниками. А в модернизированном варианте «Щука-Б» становятся ещё более опасными, ведь на их борту теперь располагается не только торпедное вооружение, но и крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Из акватории Атлантического или Тихого океана они способны достать цель на дальности более трёх тысяч километров.

Павел Львов/РИА Новости

Военный эксперт Александр Иванин отметил в разговоре с NEWS.ru, что субмарины проекта 971 — самые «тихие» в российском подводном флоте. Это прямые конкуренты американским проектам Improved Los Angeles, «Сивулф» и «Вирджиния». При этом российская лодка на скорости в четыре-шесть узлов (около 8 км в час) практически сливается с естественным шумом океана.

Обнаружить такой корабль возможно, но вот долгое время сопровождать — нет. Это неоднократно подтверждали американские и британские военные, которые вроде как засекали наши лодки у своих берегов, а потом теряли их. В июне-июле 2012 года, по данным командования ВМС США, русская подлодка несколько недель находилась незамеченной для флота в Мексиканском заливе. Александр Иванин эксперт в области морских вооружений эксперт в области морских вооружений

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин вспоминает, что в начале 90-х на волне разрядки Вашингтон даже требовал от Москвы запретить размещение на кораблях этого проекта тактического ядерного оружия: скоростных подводных ракет «Шквал» и ракет-торпед «Водопад».

Причина в общем-то банальная — лодка неразличима для противолодочных сил, а это всегда нервирует. Тем более что после модернизации корабли смогут применять не только противокорабельное оружие, но и крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

Впервые это произошло 14 сентября 2017 года, когда две подводные лодки проекта 06363 Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино» из восточной части Средиземного моря ударили «Калибрами» по объектам запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ. Тогда целями стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков юго-восточнее города Дейр-эз-Зор. Согласно сообщению Минобороны, по объектам террористов из подводного положения было выпущено семь ракет, дальность до целей составила от 500 до 670 км. Впрочем, ракета способна пролететь куда большее расстояние, что и делает её носитель крайне опасным.

В случае с модернизированными АПЛ проекта 971 это вдвойне серьёзнее. Как ранее отмечал главком ВМФ Николай Евменов, модернизация субмарин этой серии идёт параллельно с программой строительства кораблей проекта 885 типа «Ясень». Это означает, что на «старые» подлодки устанавливается то же оборудование и системы, что и на самые передовые подводные корабли флота. Что же касается «Ясеня», то речь может идти о новой гидроакустической станции, системе боевого управления, средствах радиоэлектронного подавления, оружии и гребных винтах новой конструкции.

Утверждается, что обновлённые лодки типа «Тигр» могут применять подводные дроны. А если учесть унификацию пусковых установок на современных российских кораблях, то в перспективе «Щуки-Б» получат возможность ещё и запуска из подводного положения гиперзвуковых ракет «Циркон».

Первый запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» Пресс-служба Минобороны РФ

Всего на предприятиях Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) сейчас проходят ремонт и модернизацию пять АПЛ проекта 971, в том числе две из состава Тихоокеанского флота. В настоящее время в боевом составе 24-й — «звериной» по названиям субмарин дивизии подводных сил Северного флота — находятся АПЛ проекта «Пантера», «Вепрь» и «Гепард». Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка «Леопард» вернётся в строй в 2021 году, «Тигр» в — 2022-м, «Волк» — в 2023 году. Таким образом, в 2023-м «звери» соберутся почти в полном составе.

Александр Иванин отмечает, что сохранение группировки этих субмарин в составе Военно-морского флота существенно расширяет возможности России по обеспечению собственной безопасности на дальних морских коммуникациях. До выполнения программы строительства АПЛ проекта 855 именно они будут нести основное бремя службы на океанских театрах, заставляя наших «партнёров» постоянно находиться в «подвешенном» состоянии. Собственно, по словам эксперта, это главная задача подводного флота в мирное время, а в военное — гарантированно нарушить любые перевозки по морским коммуникациям.