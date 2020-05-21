Первые российские вертолётоносцы построят в Крыму

https://static.news.ru/photo/b5453916-9bc4-11ea-b3bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) подписали Минобороны РФ и керченский судостроительный завод «Залив». Сумма сделки составила около 100 млрд рублей.

Закладка вертолётоносцев пройдёт в ближайшие недели, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Агентство отмечает, что на заводе подтвердили способность персонала «Залива» выполнить необходимые работы, но не стали подтверждать заключение сделки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что создание вертолётоносца для российского флота внесено в госпрограмму вооружений. Работа по проекту проходит в плановом режиме. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Водоизмещение УДК должно составить 15 тысяч тонн, они смогут принять на борт более 10 вертолётов разных классов.