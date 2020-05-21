Первые российские вертолётоносцы построят в Крыму

Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) подписали Минобороны РФ и керченский судостроительный завод «Залив». Сумма сделки составила около 100 млрд рублей.
Закладка вертолётоносцев пройдёт в ближайшие недели,
Ранее NEWS.ru сообщал, что создание вертолётоносца для российского флота внесено в госпрограмму вооружений. Работа по проекту проходит в плановом режиме. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Водоизмещение УДК должно составить 15 тысяч тонн, они смогут принять на борт более 10 вертолётов разных классов.
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