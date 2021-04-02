Пентагон закупает «американский таран» для F-15 из-за российских Су-57

https://static.news.ru/photo/5087c7d0-939b-11eb-8856-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Американские военные решили закупить ракеты AIM-120 AMRAAM, которые получили название «американский таран», чтобы противостоять российскому истребителю Су-57.

Эти ракеты предназначены для истребителей F-15, F-16, FA-18, FA-22 и F-35. Они имеют несколько ключевых усовершенствований. Планируется, что они поступят на вооружение до 2029 года. Сумма сделки составляет $518 млн. Контракт с AMRAAM Raytheon предусматривает производство управляемых ракет, учебных авиационных ракет многоразового использования CATM, различного оборудования для инженерной поддержки, а также телеметрических систем AMRAAM.

Как сообщает издание The National Interest, в Пентагоне хотят поставить на вооружение большое количество ракет класса «воздух — воздух». Это поможет американским военным противостоять истребителям пятого поколения, к которым как раз относятся российские Су-57.

Другие ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9X теперь могут маневрировать в воздухе для атаки под различными, ранее недоступными углами. Они могут «скачкообразно перестраивать частоту», чтобы потенциальный противник не мог использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Пентагоне считают российский Су-57 (кодовое название НАТО — «Преступник») и китайский истребитель J-31 серьёзной опасностью во время воздушного боя. Военные уверены, что «американские тараны» смогут противостоять им.

Как писал NEWS.ru, Военно-воздушные силы США могут получить «новое супероружие» для применения против России в Арктике. Им станет совместное использование малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.