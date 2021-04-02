Пентагон закупает «американский таран» для F-15 из-за российских Су-57

Американские военные решили закупить ракеты AIM-120 AMRAAM, которые получили название «американский таран», чтобы противостоять российскому истребителю Су-57.
Эти ракеты предназначены для истребителей F-15, F-16, FA-18, FA-22 и F-35. Они имеют несколько ключевых усовершенствований. Планируется, что они поступят на вооружение до 2029 года. Сумма сделки составляет $518 млн. Контракт с AMRAAM Raytheon предусматривает производство управляемых ракет, учебных авиационных ракет многоразового использования CATM, различного оборудования для инженерной поддержки, а также телеметрических систем AMRAAM.
Как
Другие ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9X теперь могут маневрировать в воздухе для атаки под различными, ранее недоступными углами. Они могут «скачкообразно перестраивать частоту», чтобы потенциальный противник не мог использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В Пентагоне считают российский Су-57 (кодовое название НАТО — «Преступник») и китайский истребитель J-31 серьёзной опасностью во время воздушного боя. Военные уверены, что «американские тараны» смогут противостоять им.
Как писал NEWS.ru, Военно-воздушные силы США могут получить «новое супероружие» для применения против России в Арктике. Им станет совместное использование малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.