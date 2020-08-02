Пентагон заинтересовался российскими подлодками

Новейшие российские подлодки с расширенными боевыми способностями вызвали обеспокоенность Пентагона. Об этом заявил командующий Северным командованием Вооружённых сил США (NORTHCOM) генерал-лейтенант Глен Ван Херк.
По словам офицера, за 32 года службы он «ещё ни разу не сталкивался с такими серьёзными вызовами»,
Генерал уверен, что боевой мощи российских подводных лодок становится труднее противостоять, а сами суда — труднее отследить. Ван Херк предположил, что в ближайшие годы подобной угрозой для Вашингтона станут разработки Китая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами. Встреча произошла 25 июля, когда яхта шведов, направлявшаяся к острову Драге, проходила под Эресуннским мостом, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский Мальмё.
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