Пентагон заинтересовался российскими подлодками

https://static.news.ru/photo/c9818158-d514-11ea-8d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новейшие российские подлодки с расширенными боевыми способностями вызвали обеспокоенность Пентагона. Об этом заявил командующий Северным командованием Вооружённых сил США (NORTHCOM) генерал-лейтенант Глен Ван Херк.

По словам офицера, за 32 года службы он «ещё ни разу не сталкивался с такими серьёзными вызовами», сообщает Akharin Khabar. Ван Херк считает, что подлодки Кремля представляют «разноплановые угрозы для национальной безопасности США».

Генерал уверен, что боевой мощи российских подводных лодок становится труднее противостоять, а сами суда — труднее отследить. Ван Херк предположил, что в ближайшие годы подобной угрозой для Вашингтона станут разработки Китая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами. Встреча произошла 25 июля, когда яхта шведов, направлявшаяся к острову Драге, проходила под Эресуннским мостом, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский Мальмё.