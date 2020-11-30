Пентагон намерен купить Ан-2 и Ми-24

https://static.news.ru/photo/3b6a06ae-3399-11eb-9811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны США хочет приобрести российский самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-24 или Ми-17. Их станут использовать в качестве реалистичного условного противника на учениях.

Также американские инструкторы ознакомятся с возможностями российской лётной техники, что будет соответствовать указаниям командующего первой эскадрильи обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты (MAWTS-1). Это следует из текста уведомления к потенциальному контракту, сообщает RT.

Отмечается, что MAWTS-1 располагается в городе Юма (штат Аризона).

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Дональд Трамп 9 ноября неожиданно уволил главу Пентагона Марка Эспера, назначив на его место директора Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера. Миллер не собирается быть техническим министром, за несколько дней он успел объявить о выводе части войск США из Ирака и Афганистана, а также о реформах в командовании спецоперациями.