Пентагон намерен купить Ан-2 и Ми-24

Минобороны США хочет приобрести российский самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-24 или Ми-17. Их станут использовать в качестве реалистичного условного противника на учениях.
Также американские инструкторы ознакомятся с возможностями российской лётной техники, что будет соответствовать указаниям командующего первой эскадрильи обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты (MAWTS-1). Это следует из текста уведомления к потенциальному контракту,
Отмечается, что MAWTS-1 располагается в городе Юма (штат Аризона).
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Дональд Трамп 9 ноября неожиданно уволил главу Пентагона Марка Эспера, назначив на его место директора Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера. Миллер не собирается быть техническим министром, за несколько дней он успел объявить о выводе части войск США из Ирака и Афганистана, а также о реформах в командовании спецоперациями.