Противоминный тральщик «Яков Баляев» будет спущен на воду в Санкт-Петербурге 24 января. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Торжественные мероприятия пройдут на территории Средне-Невского судостроительного завода, уточнили в ведомстве.
Как сообщает «Интерфакс», «Яков Баляев»
Третий корабль проекта «Владимир Емельянов» сейчас завершает программу ходовых испытаний в Балтийском море.
В общей сложности, как писал NEWS.ru, ВМФ до 2030 года должен получить около 40 кораблей противоминной обороны.
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