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Противоминный тральщик «Яков Баляев» будет спущен на воду в Санкт-Петербурге 24 января. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Торжественные мероприятия пройдут на территории Средне-Невского судостроительного завода, уточнили в ведомстве.

Как сообщает «Интерфакс», «Яков Баляев» является четвёртым в проекте 12700, созданном для Военно-морского флота (ВМФ). Головной корабль серии «Александр Обухов» спустили на воду в 2016 году. В конце 2018 года предприятие передало заказчику тральщик «Иван Антонов».

Третий корабль проекта «Владимир Емельянов» сейчас завершает программу ходовых испытаний в Балтийском море.

В общей сложности, как писал NEWS.ru, ВМФ до 2030 года должен получить около 40 кораблей противоминной обороны.