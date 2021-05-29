«Ночной охотник» станет бомбардировщиком

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Новейший российский боевой вертолёт Ми-28НМ сможет нести до четырёх дальнобойных крылатых ракет, его ударные возможности будут сравнимы с фронтовыми бомбардировщиками. Об этом РИА Новости сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Продолжаются лётные испытаниям вертолётных крылатых ракет «изделие 305» с максимальной дальностью применения 100 километров. Модернизированный Ми-28НМ «Ночной охотник» сможет нести четыре таких ракеты на точках внешней подвески, — рассказал осведомлённый источник.

Наличие крылатых ракет должно существенно расширить боевые возможности Ми-28НМ, он сможет поражать командные пункты противника, склады с оружием и «скопления живой силы». Возможность нести сразу четыре крылатые ракеты ставит вертолёт на один уровень с фронтовыми бомбардировщиками.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день ни один вертолёт в мире не имеет крылатых ракет такой дальности и мощности.