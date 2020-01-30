https://static.news.ru/photo/80da6586-4316-11ea-b903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Только пять подводных лодок в мире обладают возможностью уничтожить мир за 30 минут. Три из них находятся на вооружении российского флота, две — американского.

К такому выводу пришли эксперты американского журнала National Interest. Они составили список атомных подлодок, включив в него и строящиеся модели.

У ВМФ России авторы статьи выделили «самые тихие субмарины с баллистическими ракетами» проекта 955 «Борей». Компанию в рейтинге им составили подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень-М». Последним журнал приписал возможность подойти к восточному побережью США на 2 тыс. км и поразить цели вплоть до Великих озёр.

ВМС США представлен в списке субмаринами типа «Огайо». В 2021 году планируется начать строительство подлодки типа «Колумбия», однако она должна поступить на вооружение только в 2031 году, отмечает издание.

В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война, — считают в National Interest.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники, развёрнутой в Национальном центре управления обороной, модель подлодки пятого поколения «Лайка». Субмарину разрабатывает Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Проекту присвоен индекс 545. «Лайка» представляет собой атомный подводный крейсер. Она может погружаться до 600 метров, автономностью до 90 суток и скоростью хода 35 узлов.