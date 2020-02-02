https://static.news.ru/photo/43d49c14-459c-11ea-b476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Американское издание The National Interest назвало пятёрку самых грозных видов оружия, созданных в Советском Союзе.

На первом месте — автомат Калашникова 1947 года (АК-47). Автор материала считает главными его преимуществами небольшой вес, простоту использования и сборки.

На второй строчке — подлодки проекта 941 «Акула» («Тайфун» по кодификации НАТО). На третьей — танк Т-55, сочетавший огневую мощь, высокую мобильность и защищённость, говорится на сайте NI.

Далее следует стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь». Автор статьи отмечает его всепогодность и способность действовать ночью. Кроме того, ракетоносец может брать на борт 22 тонны боеприпасов, в том числе ядерное оружие.

Замыкает перечень 122-миллиметровая буксируемая гаубица образца 1938 года, поражавшая цели на расстоянии до 11,8 км и выпускавшая пять-шесть 21-килограммовых фугасных снарядов в минуту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что появление у России авианосца «Москва» позволит Кремлю конкурировать с американскими ВМС. Об этом заявили журналисты немецкого издания Handelsblatt.

По предварительным данным, корабль сможет переносить до 70 самолётов. Кроме того, «Москву» планируют вооружить ракетами «Кинжал» и «Циркон». Данные разработки Handelsblatt называет «чудо-оружием».