На Украине показали дрон, «уничтожающий» российское вооружение

https://static.news.ru/photo/943b503c-cf23-11eb-8abb-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот/youtube.com

Концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE показали на Украине. Кадры, на которых он ракетами «уничтожает» дрон, похожий на российский (БПЛА) «Орион», и боевой танк Т-90, опубликованы на YouTube, сообщает Defense Express.

Издание отмечает , что разработчики уверяют в способности беспилотника нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Сверхбыстрый ACE ONE сможет переносить оружие весом до тонны.

Также подчёркивается, что над проектом трудятся более 20 украинских учёных и специалистов в области авиакосмической отрасли.

Ранее стало известно, что учения войск противовоздушной обороны ВСУ прошли в Херсонской области Украины. Как сообщает «Военное обозрение», расчёты зенитных комплексов в качестве тренировочных мишеней использовали произведённые в СССР беспилотники Ту-143 «Рейс». Местом проведения учений стал полигон Ягорлик в Херсонской области.