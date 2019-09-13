https://static.news.ru/photo/72f307f0-d621-11e9-a686-fa163e074e61_660.jpg Фото: kchf.ru

Экипаж новейшего малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провёл учения по противовоздушной обороне в акватории Чёрного моря. В ходе манёвров МРК успешно обнаружил и уничтожил авиацию условного противника.

В качестве целей выступило звено фронтовых бомбардировщиков Су-24. Им была поставлена задача совершить пролёт на различных высотах, затрудняющих обнаружение радиолокационными системами корабля, после чего нанести бомбово-штурмовой удар.

Несмотря на все действия пилотов, МРК успешно классифицировал цели, активировал средства радиоэлектронной и визуальной маскировки, а также выставил ложную цель при помощи комплексов пассивных помех. При проходе самолётов вблизи судна системы ПВО «Орехово-Зуево» условно уничтожили их, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Ранее News.ru писал, что видео масштабных артиллерийских стрельб на учениях в Западном военном округе опубликовал телеканал «Звезда». Учения проводили подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии.