Момент падения ракеты С-400 рядом с российскими военными попал на видео

https://static.news.ru/photo/de519ac0-ff33-11ea-9872-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Ракета зенитного комплекса С-400 упала рядом с российскими военными на учениях «Кавказ-2020» в Астраханской области.

Момент падения снаряда удалось снять одному из очевидцев инцидента.

На кадрах видно, ракета упала примерно в 100 метрах от людей. Взрыва не произошло, но военные спрятались за техникой. Слышно, что солдаты смеются, а автор ролика хвастается удачными кадрами, передаёт URA.RU.

Уточняется, что в день инцидента на полигон Капустин Яр приехал президент России Владимир Путин для наблюдения за учениями. В рамках военных сборов солдаты испытали новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка».

Ранее в рамках учений «Кавказ-2020» российские морпехи отработали высадку на берег под прикрытием флота и авиации, передавал NEWS.ru.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» проходят с 21 сентября на полигонах в Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском крае и Дагестане, а также на Чёрном и Каспийском морях. В них принимают участие около 80 тысяч человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, до 250 танков, до 200 артиллерийских комплексов и реактивных систем залпового огня.