Могли ли ВСУ атаковать Севастополь баллистическими ракетами ATAСMS ВСУ могли атаковали Севастополь баллистическими ракетами ATAСMS

Фото: army.mil

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю. В результате этого два корабля Черноморского флота получили повреждения, пострадали 24 человека. Какие ракеты использовали ВСУ в ходе атаки?

Минобороны России сообщило, что украинские военные нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами — по отряду кораблей Черноморского флота. Семь ракет были сбиты системами ПВО. Два судна, находившиеся на ремонте, получили повреждения. Патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера противника.

Ответственность за удар взял командующий ВВС Украины Николай Олещук. Он выразил благодарность пилотам ВВС страны за атаку на Севастополь.

Как ВСУ атаковали Севастополь 13.09.2023

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что Вооруженные силы Украины в ночь на 13 сентября бомбардировщиками Су-24М осуществили пуск десяти малозаметных крылатых ракет Storm Shadow.

«Пять Су-24М вылетели с авиабазы Староконстантинов в Хмельницкой области. Четыре вышли на рубеж пуска ракет над Николаевской и Херсонской областями, а один провел атаку со стороны острова Змеиный», — говорит источник.

Российские средства ПВО смогли сбить семь воздушных целей.

«Пять — расчетом ЗРПК „Панцирь-С1“, одна — дивизионом С-400, а седьмая ракета — истребителем МиГ-31», — отмечается в сообщении.

Три ракеты достигли цели, повреждения различной степени получили десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону».

«Следует отметить, что в очередной раз во время нападения на российские боевые корабли в том же районе действовал американский беспилотник MQ-9A Reaper, который наводил БэКи на «Быкова», — заявили авторы канала.

Могли ли ВСУ атаковать Севастополь ATACMS

Для комбинированного удара по Севастополю могла быть задействована пусковая установка М270 MLRS. В этом случае украинские военные не могли использовать стандартные боеприпасы или управляемые реактивные снаряды GMLRS, поскольку расстояние от Херсонской области до Севастополя превышает 230 км, а их дальность применения составляет до 84 км, отметил «Рыбарь»

«С такой дальностью из М270 можно использовать лишь оперативно-тактические ракеты ATACMS, а также есть перспективные баллистические ракеты PrSM, которыми должны заменить старое поколение», — подчеркнул источник.

Использование установки M270 дает основания полагать, что у украинских военных появился новый вид боеприпасов, пишет «Рыбарь».

«Если для удара реально использовали М270, то это означает, что либо украинским войскам уже дали добро на использование американских ATACMS, либо появился какой-то новый вид боеприпасов, которые бьют на такую дальность», — заметили авторы канала.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября заявил о планах провести переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом по поводу поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Киевское руководство рассчитывало получить данный вид вооружения осенью текущего года.

Что известно о попытке ВСУ высадить десант в Крыму

12 сентября ВСУ активно готовились высадить десант на мыс Тарханкут, расположенный на западе Крыма.

«Всю вчерашнюю ночь до полудня ВСУ на катерах перевозили боеприпасы и горючее на Змеиный из Вилково, готовясь к вылазке в направлении полуострова. Однако двумя бомбардировщиками морской авиации Черноморского флота Су-24М вчера в 15:24 и 16:05 был нанесен удар по острову, в результате чего были уничтожены склад ГСМ, один катер и около 20 человек», — сообщили авторы «Рыбаря».

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