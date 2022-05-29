Минобороны России показало работу САУ «Малка» на Украине

Фото Минобороны России / Соцсети

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка». Отмечается, что артиллерийские подразделения ВС РФ выполняют огневые задачи по поражению позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов вооружённых сил Украины (ВСУ). В ведомстве добавили, что беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» позволяют разведывать цели и наводить артиллерийские орудия в дневное и ночное время, пишут «Известия».

Артиллеристы вскрыли расположение позиций противника и нанесли удар. Слаженные расчёты 203-мм САУ «Малка» вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 км, — сказано в пресс-релизе.

Военные также использовали технику для успешного поражения опорных пунктов и пунктов управления ВСУ.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее объявил о том, что город Северодонецк в Луганской Народной Республике освобождён и находится под полным контролем российских военных. Глава республики отметил, что все позиции украинских националистов были уничтожены. По словам руководителя Чечни, бойцы ВС РФ справились с поставленной задачей всего за три часа вместо запланированных трёх дней. Он охарактеризовал операцию как «блестящий результат» и добавил, что задача была выполнена благодаря тесному взаимодействию сил Минобороны и Народной милиции ЛНР.