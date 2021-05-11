Минобороны проведёт ротацию новых подлодок

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Министерство обороны России решило провести ротацию подводных ракетоносцев нового проекта «Борей-А». Одна или две субмарины отправятся на Северный флот вместо Тихоокеанского. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Военное ведомство до сих пор не может определиться с количеством «Бореев», нужных Северному флоту. Ранее предполагалось, что большая часть новейших подлодок проекта 955А «Борей-А» отправятся на Дальний Восток. Однако планы Минобороны поменялись . Одна ещё строящаяся, но уже находящаяся в высокой степени готовности субмарина точно поступит на вооружение Северного флота. Обсуждается возможность отправки туда же ракетоносца, несущего службу в Тихом океане.

Решение о ротации было принято после учений Северного флота «Умка», прошедших в марте. В них участвовала одна субмарина проекта «Борей-А» — «Князь Владимир». Она показала отличные результаты, считают военные.

В настоящее время в составе Северного и Тихоокеанского флотов по два «Борея». Ротация намечена на 2022 год.

Ранее американский аналитик в сфере вооружений Томас Ньюдик заявил, что новая атомная субмарина «Казань» служит доказательством значительного прогресса в развитии подводного флота России. По словам специалиста, новые российские АПЛ станут крайне опасными противниками для сил США и НАТО. «Казань», недавно введённая в эксплуатацию, стала головной подлодкой проекта «Ясень-М», который, в свою очередь, является развитием проекта 885 «Ясень».