МиГ-31 перехватил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном

https://static.news.ru/photo/4ff7c7b2-99c1-11eb-b265-96000091f725_660.jpg МиГ-31 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух над Тихим океаном для опознавания воздушной цели, которая была идентифицирована как американский самолёт-разведчик RC-135. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Для перехвата цели был направлен истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипаж идентифицировал цель и сопроводил её над акваторией Тихого океана. После того как иностранный военный самолёт развернулся от государственной границы РФ, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что МиГ-31 перехватил в небе над Баренцевым морем самолёт-разведчик ВВС Норвегии «Фалкон-20». После «встречи» с МиГ-31 иностранная машина сменила курс и развернулась.