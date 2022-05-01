Лавров пояснил слова Путина про «невиданное оружие»

Президент РФ Владимир Путин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о представленных ещё три года назад президентом РФ Владимиром Путиным российских разработках в области вооружений. Речь идёт о проектировании и производстве гиперзвуковых ракетных комплексах. Дипломат отметил, что Москва начала развивать новые виды вооружений сразу после выхода США из договора о противоракетной обороне, пишет РИА Новости.

Так, Путин откровенно и подробно разъяснил, что мы стали заниматься ими после того, как США вышли из договора о противоракетной обороне, — заявил Лавров.

Он пояснил, что Запад оправдывал свои действия тем, что системы ПРО якобы не были нацелены на Россию. Глава МИД РФ рассказал, что Москва начала разработку гиперзвукового оружия, чтобы у США пропало «искушение нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО».

Ранее стало известно, что российские разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты получат цифровой каталог, который позволит им автоматически распознавать военную технику стран НАТО. Отмечается, что это позволит в автоматическом режиме идентифицировать технику на поле боя и создавать карту расположения позиций противника. Каталог будет включать оптические образы вооружений Североатлантического блока как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном. Беспилотники смогут определять технику НАТО даже при минимальной экспозиции.