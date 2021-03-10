«Крысиная нора»: конгрессмен потребовал заменить F-35 другим истребителем

https://static.news.ru/photo/28966290-8199-11eb-9022-96000091f725_660.jpg Фото: Senior Airman James Kennedy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II — крысиная нора, считает глава комитета по делам вооружённых сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит. Политик призвал заменить самолёт другой машиной и урезать финансирование F-35. Он уверен, что финансирование превышает разумные пределы, однако в ближайшие годы остановить инвестиции не получится.

Смит как раз представляет в органах власти район штата Вашингтон, где находятся предприятия компании Boeing, выпускающей, например, истребители F-15EX Eagle и F/A-18E/F Super Hornet, а F-35 является детищем Lockheed Martin, передаёт портал Popular Mechanics. Издание признало, что Смит, говоря о чрезмерных тратах на F-35 Lightning II, прав, но добавило, что данный истребитель уже приобрели слишком много стран, в результате чего сворачивание программы маловероятно.

Пентагон (Минобороны США. — NEWS.ru), выбрав один планер на замену четырём разным планерам, загнал себя, оборонных подрядчиков, налогоплательщиков и зарубежных союзников Америки в угол, — пишет Popular Mechanics.

Накануне стало известно, что властям Великобритании не понравились характеристики американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Лондон решил разорвать контракт на покупку 90 боевых машин. Документ изначально подразумевал поставку 138 самолётов. 48 из них островное государство успело получить, их решено оставить на вооружении. Британия собирается сделать ставку на собственное решение шестого поколения Tempest («Буря»).

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые власти США, судя по всему, менее благосклонны к президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси. Белый дом вновь предупредил Каир о последствиях покупки истребителей Су-35 у РФ. Почти три года назад Арабская Республика и РФ заключили контракт о поставках 24 боевых машин Су-35 (У-35). Сумма соглашения составила около $2 млрд.