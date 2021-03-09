Великобритания разрывает контракт на покупку 90 истребителей F-35 у США

https://static.news.ru/photo/800e228a-80f7-11eb-bdec-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Властям Великобритании не понравились характеристики американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Лондон решил разорвать контракт на покупку 90 боевых машин.

Документ изначально подразумевал поставку 138 самолётов. 48 из них островное государство успело получить, их решено оставить на вооружении. По словам секретаря Минобороны королевства Стивена Лавгроува, ситуация в мире военных технологий на фоне долгосрочных программ иногда меняется и заказанная техника либо успеет устареть, либо понадобится в меньшем количестве.

Британия собирается сделать ставку на собственное решение шестого поколения Tempest («Буря»). Впервые о нём заговорили в 2018-м. На тот момент предполагалось, что разработка займёт около 12 лет. Машину обещают вооружить гиперзвуковыми ракетами. В Лондоне уверены, что новинка составит конкуренцию F-35. Однако редактор журнала RUSI Defence Systems Джастин Бронк придерживается иного мнения.

Так как Tempest не будет составлять костяк жизнеспособного боевого воздушного флота до конца 2030-х годов, финансирование «Бури» вместо покупки F-35 является прямым сокращением потенциала ВВС Великобритании в течение следующих 20 лет в обмен на промышленные и экономические выгоды в британском военно-воздушном секторе, — цитирует его портал Airforce technology.

Сейчас британские ВВС используют истребители четвёртого поколения Eurofighter Typhoon («Тайфун»). Новый самолёт с более высокой степенью автономности и цифровизации должен заменить предшественника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые власти США, судя по всему, менее благосклонны к президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси. Белый дом вновь предупредил Каир о последствиях покупки истребителей Су-35 у РФ. Почти три года назад Арабская Республика и РФ заключили контракт о поставках 24 боевых машин Су-35 (У-35). Сумма соглашения составила около $2 млрд.