Косачев указал на унизительное место Литвы в отношениях с США

https://static.news.ru/photo/da64e7fa-b2e4-11ea-abd7-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соглашение по ядерным вооружениям РФ, КНР и США, если его подпишут, то только соблюдая суверенные интересы Москвы и Пекина, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Политик также прокомментировал заявления спецпредставителя главы США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, назвавшего Литву сильным союзником и другом НАТО.

Единственное, что в этом комментарии отвечает реальности — так это констатация места Литвы в современных международных отношениях, определяемого исключительно слепой верностью США и готовностью подыгрывать при любых обстоятельствах, — цитирует сенатора РИА Новости.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ — 3), подписанный в 2010 году, является единственным действующим соглашением между Кремлём и Белым домом об ограничении вооружений. Действие документа заканчивается в феврале 2021 года. Американцы пока не подтвердили намерение его продлить.

Вашингтон на разных уровнях подчеркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию СНВ-3 без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.

Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как у Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США около 1900. При этом Вашингтон, привлекая КНР к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а азиатская держава откажется в него вступить, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), писал NEWS.ru.