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«Калашников» представил новое вооружение для лётчиков и беспилотников

14:11, 22 августа 2021
«Калашников» представил новое вооружение для лётчиков и беспилотников Фото: vk.com/kalashnikovgrp
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Концерн по производству оружия и средств самозащиты «Калашников» представил новые модели вооружения для лётчиков и беспилотников. Подробнее об этом пишет РБК.

В рамках международного форума «Армия-2021», который проходит на базе подмосковного выставочного центра «Патриот», российский концерн «Калашников» впервые показал модели корректируемой авиационной ракеты С-8Л для беспилотника. Представитель концерна сообщил, что осколочно-фугасная боевая часть ракеты калибром 80 мм способна поражать цели на расстоянии до шести километров. Новую модель вооружения рекомендуется использовать против легкобронированных объектов, С-8Л подходит как для поражения любых типов самолётов и вертолётов, так и для беспилотников.

Пистолет-пулемёт для лётчиков ППК-20 был разработан на основе пистолета-пулемёта «Витязь-СН». Девятимиллиметровое оружие при использовании патронов типа 7Н21 способно пробить бронежилет класса 3А при стрельбе с дальностью до 360 метров. Скорострельность новой разработки «Калашникова» позволяет производить до 800 выстрелов в минуту.

Ранее «Калашников» подготовил к поставкам в российскую армию беспилотники-камикадзе «Куб».

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