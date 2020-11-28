Истребитель РФ перехватил самолёт-разведчик ВВС США над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/0b0a13c2-318d-11eb-a7f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-27 поднимали в небо для сопровождения самолёта-разведчика RC-135 ВВС США над акваторией Чёрного моря. Приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, — цитирует РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной.

После идентификации самолёта-разведчика RC-135 российские истребители сопровождали его до разворота в сторону от границы РФ. Полёт Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ допущено не было.

Как писал NEWS.ru, американские военные самолёты перехватили в районе побережья Аляски два российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35. Об этом заявили в Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). В перехвате участвовали истребитель F-22 и самолёт-заправщик KC-135, которые поддерживались системами воздушного предупреждения и управления E-3.

Кроме того, НОРАД идентифицировал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который на протяжении полутора часов вёл патрулирование в зоне опознавания противовоздушной обороны. Он приближался к берегам Аляски на расстояние в 30 морских миль.