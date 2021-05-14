Испытания ракет «Циркон» вошли в решающую стадию

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Член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов в интервью РИА Новости сообщил, что испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» проходят в плановом режиме и вошли в завершающую стадию.

Перед промышленностью поставлена задача выйти на готовность к серийному производству «Цирконов» в самом ближайшем будущем, подчеркнул Поспелов. Собеседник агентства отметил, что сейчас, на решающем этапе испытаний, уже ясно, что ракету будут использовать на разных типах носителей.

Ракета будет унифицирована и сможет применяться как на подводных лодках, так и на надводных кораблях, поскольку используются универсальные пусковые установки, — сказал Поспелов.

«Циркон» станет первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полёт с маневрированием в плотных слоях атмосферы на тяге собственного двигателя. Максимальная скорость полёта ракеты составляет около 2,65 километра в секунду (девять скоростей звука) на высоте 20 километров. Дальность действия боеприпаса заявлена в тысячу километров.

Ранее стало известно, что наличие у России программ создания гиперзвукового оружия, к которому относятся ракеты «Циркон», сподвигло США на модернизацию систем ПРО.