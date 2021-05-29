Испытания американской системы ПРО Aegis с треском провалились

Испытания американской корабельной системы ПРО Aegis завершились провалом, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз военных США.
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Должностные лица программы инициировали обширную проверку, чтобы определить причину любых проблем, которые могли помешать успешному перехвату, — сообщило Агентство по противоракетной обороне.
В ведомстве подчеркнули, что тщательно проанализируют результаты.
Ранее стало известно, что власти США собираются усовершенствовать программное обеспечение противоракетной обороны (ПРО) из-за появления у Москвы гиперзвукового оружия. Речь идёт о Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC) — важнейшем элементе ПРО. Целью модернизации может стать усиление защиты от баллистических ракет.