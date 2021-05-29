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Оружие

Испытания американской системы ПРО Aegis с треском провалились

23:17, 29 мая 2021
Фото: U.S. Navy / globallookpress

Испытания американской корабельной системы ПРО Aegis завершились провалом, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз военных США.

Армия планировала продемонстрировать возможности перехвата баллистической ракеты средней дальности. Для этого военные выполнили два ракетных залпа «стандартным» вооружением. Но «цель перехватить не удалось».

Должностные лица программы инициировали обширную проверку, чтобы определить причину любых проблем, которые могли помешать успешному перехвату, — сообщило Агентство по противоракетной обороне.

U.S. Navy photo / globallookpress

В ведомстве подчеркнули, что тщательно проанализируют результаты.

Ранее стало известно, что власти США собираются усовершенствовать программное обеспечение противоракетной обороны (ПРО) из-за появления у Москвы гиперзвукового оружия. Речь идёт о Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC) — важнейшем элементе ПРО. Целью модернизации может стать усиление защиты от баллистических ракет.

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