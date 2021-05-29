Испытания американской системы ПРО Aegis с треском провалились

Фото: U.S. Navy / globallookpress

Наталья Жуковская NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал в разговоре с NEWS.ru публикацию National Interest о подготовке Вашингтона к первой войне в Арктике. По его словам, вероятность конфликта между США с Россией в регионе «очень высока» — «51% — да, 49% — нет». Даже выше, «чем в Чёрном море или даже в Сирии, и подготовка к возможному „горячему“ противостоянию идёт недетская».

Собеседник отметил, что Москва настаивает на том, что маршрут Северного морского пути (СМП) пролегает в территориальных водах РФ, поэтому при прохождении военных и гражданских судов «будьте добры выполнять» международные и...