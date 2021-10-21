Испытание гиперзвукового оружия в США отложили из-за нештатной ситуации

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На учениях в Новосибирской области военнослужащие спецназа Центрального военного округа (ЦВО) применили так называемую тигровую карусель. Эта тактика предполагает поочерёдную стрельбу из пулемётов «Корд» с периодической перезарядкой, сообщается на сайте округа.

Сценарий учений на полигоне Шилово включал в себя атаку российского подразделения превосходящими силами с использованием легко бронированной техники. В учениях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц...