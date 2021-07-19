Иностранцы заказали поставку первых истребителей МиГ-35

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России получила с 2019 года две заявки от иностранных партнёров на экспортные поставки истребителей МиГ-35. Об этом рассказал РИА Новости директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

МиГ-35 — это, действительно, новейшая многофункциональная машина, которая укомплектована по последнему слову техники. В 2019-2020 годах в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолёта, из них одно на показ и два — на поставку, — пояснил он.

При этом Шугаев не назвал страны, заказавшие перспективный истребитель.

МиГ-35 считается новейшим авиационным комплексом, который создаётся с применением технологий самолётов пятого поколения, способных уничтожать воздушные цели в любое время суток и при любой погоде.

Ранее стало известно, что главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, какое именно вооружение в перспективе должен получить истребитель МиГ-35. Это будет новое поколение высокоточного управляемого оружия класса «воздух — поверхность», в том числе и малокалиберные управляемые бомбы. По его словам, к перспективному оружию можно отнести новые неуправляемые ракеты.