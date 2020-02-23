https://static.news.ru/photo/afcc4704-5650-11ea-ab2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фотографии буклета с характеристиками самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С35 «Коалиция-СВ» появились в Интернете. Первая партия этих машин была изготовлена в 2019 году. Её испытания завершатся только к 2022 году.

Согласно информации на буклете, у САУ увеличили дальность стрельбы в 1,4-2,5 раза, повысили точность в 1,5-3 раза. Также повышена боевая мощность одного снаряда и скорострельность — до 15 выстрелов в минуту.

Отмечается, что САУ будет использовать снаряды изменённой формы, которые разработаны с корпусом из лёгких материалов. Артиллерийская система способна изменять траекторию полёта снарядов в воздухе при помощи выдвижных аэродинамических рулей. Последние расположены в самой боеголовке, сообщает «Российская газета».

Ещё одним отличием от первых образцов является полная изоляция экипажа от боевого отделения. Все процессы заряжения и наведения полностью автоматизированы. Члены экипажа следят за ними по дисплеям.

Как писал NEWS.ru в декабре 2019 года, появилось видео испытаний артустановки «Коалиция-СВ». САУ изготавливает АО «Уралтрансмаш», которое входит в состав комплекса «Уралвагонзавод».