Госиспытания снайперского комплекса «Уголёк» начнутся в конце 2021 года

https://static.news.ru/photo/d9371ac0-3051-11eb-9c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственные испытания российского снайперского комплекса «Уголёк» запланированы на конец следующего года, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Сейчас изготавливаются опытные образцы снайперских комплексов «Уголёк», которые будут представлены для предварительных испытаний. Планируем, что госиспытания стартуют в конце следующего года, — заявил Оздоев.

Уточняется, что на данный момент в качестве основной снайперской винтовки в российской армии используется самозарядная СВД, принятая на вооружение в 1963 году, также эксплуатируется винтовка Т-5000 («Точность»). Другие винтовки закупаются небольшими партиями и не используются массово, передаёт РИА Новости.

Особенность «Уголька» в том, что для его производства используются только комплектующие, материалы и боеприпасы отечественного производства.

Ранее главный конструктор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) по экипировке «Ратник» Игорь Некрасов уточнил, что «Уголёк» будет использовать российские патроны натовских калибров .308 Winchester и .338 Lapua Magnum.

Как писал NEWS.ru, конструкторы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) госкорпорации «Ростех» создали новый патрон повышенной пробиваемости калибром 9 мм для самозарядных пистолетов. Федеральная служба по интеллектуальной собственности уже выдала соответствующий патент.