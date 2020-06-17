Российские инженеры разработали новый мощный патрон

https://static.news.ru/photo/15948c18-b08d-11ea-a19b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АО-ЦНИИТОЧМАШ/facebook.com

Конструкторы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) госкорпорации «Ростех» создали новый патрон повышенной пробиваемости калибром 9 мм для самозарядных пистолетов. Федеральная служба по интеллектуальной собственности уже выдала соответствующий патент.

Новый бронебойный патрон, также получивший название «патрон „Удава“», способен пробить бронежилет второго класса защиты с гораздо большего расстояния, чем его аналоги. Кроме того, такая конструкция сердечника не влияет на кучность стрельбы, пишет «Политика сегодня».

Ранее NEWS.ru писал, что в России разрабатывается снайперская винтовка, способная поражать цели на расстоянии в 7 километров. Её созданием занимается компания Lobaev Arms. По словам гендиректора компании Владислава Лобаева, на мировом рынке снайперского оружия подобных винтовок ещё не было. Предварительное название проекта — DXL-5. Предполагается, что работа над ним будет закончена в начале 2021 года.

На сегодняшний день самой дальнобойной является винтовка «Сумрак», также созданная Lobaev Arms. Она способна поражать цели на расстоянии 4,2 километра при рекордной стрельбе и 2,5 километра — при уверенной.