Германия проинспектирует военный объект в России

https://static.news.ru/photo/8034c29e-bd1c-11eb-aef6-96000091f725_660.jpg Фото: 7 вдд. 108 дшп (г)/vk.com

Делегация Германии в период с 25 по 27 мая посетит военный объект в России в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В качестве объекта для инспекции Германия выбрала 108-й десантно-штурмовой полк ВДВ, дислоцированный в Новороссийске. Целью посещения будет проверка информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружений и техники, предоставленной ранее российской стороной.

Инспекторам проведут предусмотренный положениями Венского документа брифинг, на котором донесут информацию о полке. Им также позволят увидеть личный состав, технику и оружие полка.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011) приняли 30 ноября 2011 года на пленарном заседании форму ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Документ является политически обязательным и ратификации не подлежит, в силу он вступил 1 декабря 2011 года. Целью ВД-2011 является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.

Украина в апреле сослалась на ВД-2011, потребовав у России отвести войска от границы двух стран.