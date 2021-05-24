Германия проинспектирует военный объект в России

Делегация Германии в период с 25 по 27 мая посетит военный объект в России в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В качестве объекта для инспекции Германия выбрала 108-й десантно-штурмовой полк ВДВ, дислоцированный в Новороссийске. Целью посещения будет проверка информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружений и техники, предоставленной ранее российской стороной.
Инспекторам проведут предусмотренный положениями Венского документа брифинг, на котором донесут информацию о полке. Им также позволят увидеть личный состав, технику и оружие полка.
Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011) приняли 30 ноября 2011 года на пленарном заседании форму ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Документ является политически обязательным и ратификации не подлежит, в силу он вступил 1 декабря 2011 года. Целью ВД-2011 является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.
Украина в апреле сослалась на ВД-2011, потребовав у России отвести войска от границы двух стран.