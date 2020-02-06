Глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко назначен на пост генерального директора ПАО «Сухой».
Об этом сообщили в Ростехе. Решение принял совет директоров ПАО «Сухой» на заседании 6 февраля.
По данным «
На новом посту главными задачами Тарасенко станут усиление позиций российской военной авиационной техники на международных рынках, повышение операционной эффективности компании и консолидация активов дивизиона боевой авиации.
Ранее NEWS.ru писал, что британское издание опубликовало рейтинг World Air Forces 2020, в котором названы страны, обладающие мощнейшими авиафлотами в мире.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен