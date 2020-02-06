https://static.news.ru/photo/d65963c6-48ee-11ea-bdae-fa163e074e61_660.jpg Илья Тарасенко Фото: migavia.ru

Глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко назначен на пост генерального директора ПАО «Сухой».

Об этом сообщили в Ростехе. Решение принял совет директоров ПАО «Сухой» на заседании 6 февраля.

По данным « Интерфакса », Тарасенко будет совмещать обязанности гендиректоров двух компаний. В перспективе «МиГ» и «Сухой» могут объединиться в Дивизион боевой авиации.

На новом посту главными задачами Тарасенко станут усиление позиций российской военной авиационной техники на международных рынках, повышение операционной эффективности компании и консолидация активов дивизиона боевой авиации.

Ранее NEWS.ru писал, что британское издание опубликовало рейтинг World Air Forces 2020, в котором названы страны, обладающие мощнейшими авиафлотами в мире.