Сразу три страны Европы подняли истребители на перехват российских Ту-160

https://static.news.ru/photo/a45441e2-a1ef-11eb-a488-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители ВВС ФРГ, Дании и Финляндии поднялись на перехват российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 во время полёта над Балтийским морем, рассказали в Минобороны РФ.

По информации ведомства, продолжительность дежурства составила почти восемь часов. Со стороны РФ Ту-160 сопроводили экипажи Су-35С ВКС и Су-27 морской авиации ВМФ России.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. <...> На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что экипажи дальней авиации постоянно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана в полном соответствии с международными правилами.

Ту-160 является сверхзвуковым стратегическим ракетоносцем-бомбардировщиком с изменяемой геометрией крыла. Его разработало КБ Туполева в 1970–1980-х годах. Машина предназначена для поражения ядерным и обычным оружием важнейших объектов в глубоком тылу противника. Ту-160 способны нести до 12 крылатых ракет. Все боеприпасы размещаются внутри фюзеляжа. В РФ Ту-160 за его грацию назвали «Белым лебедем».

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ходе разработки гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Её испытания планируется завершить в 2021 году, отметил министр. Шойгу добавил, что в Северном флоте собираются испытать 79 образцов военной техники. Среди них 13 кораблей и судов, четыре атомные субмарины: «Новосибирск», «Красноярск», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов».