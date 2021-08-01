Французский Rafale в воздушном бою победил российский Су-35

Французский истребитель Rafale выиграл учебный воздушный бой у российского истребителя Су-35. Необычное состязание провели лётчики военно-воздушных сил Египта, сообщает портал Defence24.

Издание отмечает , что в учебном бою «агрессором» был Су-35, однако воспользоваться атакующим положением он не смог. Французский истребитель выиграл благодаря комплексу радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Self-Protection Equipment to Counter Threats for Rafale Aircraft (SPECTRA), который «заглушил» радар российского самолёта.

Российский самолёт не мог управлять своим вооружением, а Rafale легко выследил врага с помощью своего радара и в конце концов «сбил его», — указало издание.

Defence24 утверждает, что Египет заплатил за французский истребитель почти в два раза больше, чем за российский.

Ранее стало известно, что истребитель Су-35 может создать немало проблем западным машинам четвёртого поколения в случае боевых действий. Об этом сообщает The National Interest. По словам автора статьи, во многих странах Европы, например в Великобритании и Германии, основным самолётом является Eurofighter Typhoon, однако у СУ-35 есть несколько преимуществ.