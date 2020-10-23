Эрдоган: Турция не собирается советоваться с США по поводу российских С-400

https://static.news.ru/photo/2533cc0e-1525-11eb-b19e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция не будет консультироваться с Соединёнными Штатами Америки по поводу использования российских ЗРС С-400, заявил глава республики Реджеп Эрдоган.

Политик также подтвердил, что Анкара накануне провела испытание данного комплекса. ЗРС С-400, которые Турция купила у РФ, будут использоваться независимо от системы НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар. По его словам, наличие у Анкары российских С-400 не значит «отдаления» Турции от НАТО. Анкара всё ещё согласна приобрести у Вашингтона ЗРК Patriot на выгодных для себя условиях, пишет ТАСС.

Москва поставила Анкаре С-400 летом 2019 года. Военная сделка вызвала кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Американцы требовали от Турции отказаться от сделки, предлагали приобрести комплексы Patriot производства США. Республика не пошла на уступки, несмотря на угрозу задержать или отменить поставку истребителей F-35. Глава Турции Эрдоган заявлял, что покупка ЗРК С-400 является внутренним делом страны

Накануне стало известно, что Вооружённые силы Греции готовятся провести учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса российского производства С-300 на Крите. Это будет второй случай использования этого оружия. Оно появилось на острове 22 года назад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил смысл покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРС) С-400. По его словам, этот шаг имел скорее политические причины, чем военные.