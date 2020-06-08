Эксперты отреагировали на сообщение о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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Российские эксперты прокомментировали заявление украинского агентства о том, что США могут ударить «по стратегическим объектам в Арктике и части Сибири», не заходя в воздушное пространство РФ.

Ранее украинское агентство Defense Express оценило недавний полёт над Арктикой у границы с Россией стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США. Автор статьи указывает, что бомбардировщик располагает крылатыми ракетами. Они способны «нанести удар» по России без захода самолётов в воздушную зону, которую охраняют ЗРК С-400 «Триумф».

В России создана мощная эшелонированная система ПВО. Сначала на дальних подступах воюет истребительная авиация, так называемая длинная рука, затем вступают зенитно-ракетные комплексы разного радиуса действия, — заявил экс-заместитель главкома ВВС генерал-лейтенант Айтеч Бижев в разговоре с РИА Новости.

По его словам, Россия не раз проводила учения с моделированием массового налёта американских сил. Военные готовы к любым сценариям.

В свою очередь директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов отметил, что Россия обладает лучшими средствами радиоэлектронной борьбы. А американцы отстают в этой сфере. Он добавил, что украинские эксперты не могут давать таких прогнозов, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал невеждами украинских экспертов, которые рассказали о возможностях США по нанесению удара по Сибири. Он пояснил, что у Москвы есть равные силы для контратаки.