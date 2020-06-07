В Госдуме ответили украинским журналистам на публикацию об ударе США по РФ

https://static.news.ru/photo/4dfb30d2-a969-11ea-ba78-fa163e074e61_660.jpg Руслан Бальбек Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал невеждами украинских экспертов, которые рассказали о возможностях США по нанесению удара по Сибири. Он пояснил, что у Москвы есть равные силы для контратаки.

Да, мы знаем о мощности американских ядерных сил, и они знают о наших возможностях. Да, периодически перед всем миром показательно американцы летают вблизи наших экономических зон — но с подлётом российских истребителей сразу же убираются. Так что зря тешат себя надеждами украинские эксперты, — заявил РИА Новости Бальбек.

Ранее украинское агентство Defense Express оценило недавний полёт над Арктикой у границы с Россией стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США. Автор статьи указывает, что бомбардировщик располагает крылатыми ракетами. Они способны «нанести удар» по России без захода самолётов в воздушную зону, которую охраняют ЗРК С-400 «Триумф».

Также это же издание подсчитало, сколько зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» уничтожили турецкие беспилотники в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии. Оказалось, что не менее 23. Причём если в более длительном ближневосточном конфликте подбиты восемь ЗРПК российского производства, то в Африке пострадали уже 15 боевых машин, писал NEWS.ru.