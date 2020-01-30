https://static.news.ru/photo/caf6f718-4327-11ea-a0d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.comGlobal Look Press

ВМС США начали размещать новый тип ядерных боезарядов малой мощности на борту своих субмарин с баллистическими ракетами Trident. Речь идёт о модернизированных боеголовках W76-2.

Об этом заявил директор информационных проектов ядерной сферы Федерации американских учёных Ганс Кристенсен, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, одна или две боеголовки нового типа установлены, в частности на субмарине Tennessee класса «Огайо». Она в декабре 2019 года заступила на боевое дежурство в Тихом океане. В том же регионе своё патрулирование ведёт и вторая субмарина с W76-2.

Ранее NEWS.ru сообщал, что только пять подводных лодок в мире обладают возможностью уничтожить мир за 30 минут. Три из них находятся на вооружении российского флота, две — американского. К такому выводу пришли эксперты американского журнала National Interest. Они составили список атомных подлодок, включив в него и строящиеся модели.