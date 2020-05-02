Эффект как от ядерной: взрыв редкой российской бомбы попал на видео

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что реализация сделки по приобретению у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 задерживается из-за коронавируса, но она состоится в соответствии с намеченными планами.

Была задержка по реализации сделки по С-400 из-за коронавируса, однако этот процесс будет продолжен в соответствии с нашими планами, — цитирует газета Sabah Калына. Как писал NEWS.ru, турецкие власти намерены...