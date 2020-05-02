Эффект как от ядерной: взрыв редкой российской бомбы попал на видео

Взрыв редкой российской бомбы ИАБ-500 попал на видео. Его опубликовал известный пользователь Fighter Bomber, который регулярно выкладывает фото и видео из мира боевой авиации.
Красиво вспыхивает в виде грибка, — так описывает эффект от взрыва очевидец.
Бомба ИАБ-500 производит уменьшенную копию ядерного взрыва в примерном масштабе 1:72, без облучения и радиоактивного заражения.
Ранее Минобороны России опубликовало видео пуска баллистической ракеты из комплекса «Искандер». Оно было записано во время учений в Восточном военном округе. На кадрах видно, как происходило размещение установки. Сам полёт ракеты снят с нескольких ракурсов.
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