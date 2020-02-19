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Россия направит в Сербию первый из шести российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» до конца недели. Об этом договорились министры обороны двух стран Александр Вулин и Сергей Шойгу.

Один из сербских телеканалов отмечает, что солдаты уже прошли обучение и готовы к работе с новой техникой. ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для противостояния воздушным, наземным и надводным атакам. С помощью него...