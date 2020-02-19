https://static.news.ru/photo/2ab3a3f8-5319-11ea-b0fb-fa163e074e61_660.jpgБомбардировщик Ту-22М3 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два российских бомбардировщика Ту-22М3 совершили плановый полёт над нейтральными водами Чёрного моря. В воздухе они находились более пяти часов.
В ходе полёта экипажи преодолели около 4,5 тыс. км и находились в воздухе более 5 часов, — говорится в сообщении Минобороны.
Бомбардировщики сопровождались истребителями Южного военного округа. Их полёт выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Как писал NEWS.ru, видео взлёта российского бомбардировщика Ту-22М3 изучил редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти. Процесс запуска двигателя НК-25 восхитил эксперта. По словам Ченчиотти, у российского бомбардировщика полностью сгорает топливо. На это указывает синее пламя, выходящее из форсажной камеры. Он отметил, что на западных самолётах пламя обычно оранжевое, а это значит, что топливо сгорает не полностью. Удивление редактора вызвал и форсаж. По его словам, Ту-22М3 невероятно долго смог удерживать его после взлёта, что абсолютно нетипично для бомбардировщика.