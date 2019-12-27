https://static.news.ru/photo/5e534f68-28b9-11ea-b034-fa163e074e61_660.jpg Ту-22М3 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео взлёта российского бомбардировщика изучил редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти. Процесс запуска двигателя НК-25 восхитил эксперта.

Видеозапись взлёта Ту-22М3 опубликована на YouTube-канале KHMedia. По словам Ченчиотти, у российского бомбардировщика полностью сгорает топливо. На это указывает синее пламя, выходящее из форсажной камеры. Он отметил, что на западных самолётах пламя обычно оранжевое, а это значит, что топливо сгорает не полностью.

Удивление редактора вызвал и форсаж. По его словам, Ту-22М3 невероятно долго смог удерживать его после взлёта, что абсолютно нетипично для бомбардировщика.

Неизвестно, какую выполнял задачу или какое испытание проходил этот Ту-22М3, но очевидно, что для этого потребовалось большее форсажное время, — подчеркнул эксперт.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Он может поражать морские и наземные цели управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Дистанция — 2200 километров от аэродрома базирования.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство, писал NEWS.ru.