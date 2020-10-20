CNN: Россия готовится испытать ракету «Буревестник»

https://static.news.ru/photo/28fd106a-1346-11eb-970e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Россия намерена возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник» на архипелаге Новая Земля.

К такому выводу пришёл телеканал CNN после изучения спутниковых снимков, которые компания Planet Labs сделала в сентябре 2020 года. Отмечается, что около населённого пункта Паньково ведутся строительные работы. Здесь уже испытывали «Буревестник», но после 2018 года испытания ракеты прекратились. Эксперты из института международных исследований Мидлбери в Монтерее Майкл Дуитсман и Джеффри Льюис считают, что теперь «пауза завершилась».

Эта активность и новые строительные работы указывают на возобновление испытаний крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», — цитирует экспертов телеканал.

Специалисты разглядели на снимках восстановление стартовой площадки. Также заметно большое количество транспортных контейнеров и здание, возможно, предназначенное для проверки ракет.

CNN, ссылаясь на представителей разведки США, отмечает, что «Буревестник» испытывали минимум пять раз, и все пять раз испытания завершались авариями. При этом ракета летела максимум чуть более двух минут, а минимум — около четырёх секунд.

Москва собирается ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были «готовы к войне» до 2025 года, отметили источники CNN.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военные разведчики Великобритании предупредили: российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» способна находиться в воздухе почти неограниченное время и атаковать с неожиданного направления по всей планете. Глава военной разведки Соединённого Королевства Джим Хокенхалл считает, что Минобороны РФ выбрало путь не количественного наращивания оружия, а более оперативного создания его новых разновидностей.