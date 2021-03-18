Британское издание назвало ракету, способную за 20 минут достичь Москвы

https://static.news.ru/photo/4f148706-87f4-11eb-9aef-96000091f725_660.jpg Фото: Christopher Okula/U.S. Air Force/wikimedia.org

Гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) способна за менее чем 20 минут ударить по Москве, за полчаса — достичь Пекина. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.

Лётные испытания ракеты должны пройти в ближайшее время в США. Как отмечает британское издание, разработка свидетельствует о том, что американцы догоняют Россию в гиперзвуковых технологиях. Уточняется, что ракета может запускаться со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Ранее СМИ сообщали, что AGM-183A ARRW будет достигать скорости от 6,5 до 8 чисел Маха на дальности в несколько сотен километров. Таким образом, более 1,5 тысячи километров ракета преодолеет за 10–12 минут.

Как сообщал NEWS.ru, Пентагон завершил разработку оружия, обеспечивающего создание роя недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote версии Block 3, которые позволяют проводить «насыщающие» атаки противовоздушной обороны (ПВО) противника. Разработки уже переданы американским ВВС, ВМС и Корпусу морской пехоты.