Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» открыл огонь по условному противнику

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Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота (БФ) РФ «Ярослав Мудрый» принял участие в нескольких плановых учениях. Моряки отработали элементы подготовки, обслуживание артиллерии и оборону во время нападения вероятного противника.

Всего тренировки состояли из 10 упражнений с практической стрельбой. По легенде, «Ярослава Мудрого» атаковала надводная единица «врага». В качестве мишеней использовали буксируемые и поплавковые щиты, передаёт Минобороны РФ. Кроме этого, личный состав поднял в воздух корабельные вертолёты Ка-27. За время проведения полётов лётчиками корабельных вертолётов совершено около 20 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых — в тёмное время суток.

Москва в настоящее время не видит необходимости в создании единой армии РФ и Белоруссии. Об этом заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев. Он подчеркнул, что в настоящее время уровень взаимодействия между министерствами обороны России и Белоруссии демонстрирует открытость и готовность делиться специальной информацией, а проведение ежегодных военных учений является примером успешного взаимодействия.

Ранее министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трёх учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Они будут расположены в Нижегородской и Калининградской областях РФ, и ещё один — в Гродненской области Белоруссии, писал NEWS.ru.

В ходе встречи в Москве главы военных ведомств обсудили также план военного сотрудничества двух стран на 2021 год. Как уточнил Шойгу, крупнейшим совместным учением станет «Запад-2021». Кроме того, Шойгу пригласил белорусских военнослужащих принять участие в Армейских международных играх этого года.