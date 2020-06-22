БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл Ла-Манш под присмотром британских ВМС

https://static.news.ru/photo/8ef629ea-b3fd-11ea-84e2-fa163e074e61_660.jpg БПК "Вице-адмирал Кулаков" Фото: ru.wikipedia.org/This image photographed by Brian Burnell with permission was uploaded to Commons by George Hutchinson.,- собственная работа, CC BY-SA 3.0,

Большой российский противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» прошёл Ла-Манш в сопровождении британских ВМС. Наблюдение проводилось с помощью радара.

Также за российским судном следили с камер видеонаблюдения и сенсоров. Корабль контролировали фрегат Westminster и патрульный корабль Tyne, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Соединённого Королевства.

Британские военные отметили по итогу, что россияне действовали профессионально и безопасно.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» заложен 4 ноября 1977 года на судостроительном заводе А. А. Жданова (сейчас «Северная верфь») в Ленинграде, спущен на воду 16 мая 1980 года, вошёл в состав флота 9 февраля 1982 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два российских корабля — «Маршал Устинов» и «Вице-адмирал Кулаков» — совершают переход из Средиземного моря в Атлантический океан. Они направляются в пункт регулярного базирования.