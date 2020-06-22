БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл Ла-Манш под присмотром британских ВМС

Большой российский противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» прошёл Ла-Манш в сопровождении британских ВМС. Наблюдение проводилось с помощью радара.
Также за российским судном следили с камер видеонаблюдения и сенсоров. Корабль контролировали фрегат Westminster и патрульный корабль Tyne,
Британские военные отметили по итогу, что россияне действовали профессионально и безопасно.
БПК «Вице-адмирал Кулаков» заложен 4 ноября 1977 года на судостроительном заводе А. А. Жданова (сейчас «Северная верфь») в Ленинграде, спущен на воду 16 мая 1980 года, вошёл в состав флота 9 февраля 1982 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что два российских корабля — «Маршал Устинов» и «Вице-адмирал Кулаков» — совершают переход из Средиземного моря в Атлантический океан. Они направляются в пункт регулярного базирования.
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