https://static.news.ru/photo/e795bd00-ce0b-11e9-93ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Bennie J. Davis III

Американский бомбардировщик B-2 Spirit и британские истребители F-35B впервые провели совместный полёт в рамках усилий по сдерживанию потенциальной агрессии России.

Как пишет издание The Drive , интеграционный учебный полёт состоялся в районе британского города-порта Дувр.

По словам подполковника ВВС США Роба Шенеберга, совместные манёвры необходимы для укрепления координации между странами НАТО. Он также подчеркнул, что учения являются «сигналом» о возможностях Североатлантического альянса для его противников.

Видео манёвров опубликовал YouTube-канал Daily Military Defense.

Ранее News.ru писал о том, что американский бомбардировщик приблизился к границам Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные ресурса Plane Radar. B-52H взлетел с британской авиабазы и направился к российской границе. Истребитель отрабатывал бомбометания по базе Балтийского флота.