Американский бомбардировщик B-2 Spirit и британские истребители F-35B впервые провели совместный полёт в рамках усилий по сдерживанию потенциальной агрессии России.
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По словам подполковника ВВС США Роба Шенеберга, совместные манёвры необходимы для укрепления координации между странами НАТО. Он также подчеркнул, что учения являются «сигналом» о возможностях Североатлантического альянса для его противников.
Видео манёвров опубликовал YouTube-канал Daily Military Defense.
Ранее News.ru писал о том, что американский бомбардировщик приблизился к границам Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные ресурса Plane Radar. B-52H взлетел с британской авиабазы и направился к российской границе. Истребитель отрабатывал бомбометания по базе Балтийского флота.