Белоруссия закупит у России системы противовоздушной обороны

https://static.news.ru/photo/425f9b02-e616-11ea-9f4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Вооружённые силы Белоруссии и российский концерн «Алмаз — Антей» подписали план поставок современных образцов систем ПВО до 2025 года.

Документ был подписал на международном военно-техническом форуме «Армия -2020», который в эти дни проходит в России, говорится в сообщении на сайте Минобороны Белоруссии.

На мероприятии Белоруссия также подписала ряд контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооружённых сил — контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», контракт на поставку первой партии из четырёх вертолётов Ми-35М.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооружённых сил России «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Часть демонстрационных показов пройдёт на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке «Патриот».

Ранее NEWS.ru писал, что российский концерн «Алмаз — Антей» по новым контрактам с Министерством обороны РФ до 2023 года должен поставить три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь». Система С-400 «Триумф» защищает от ударов стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Комплекс С-350 «Витязь» предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.